Las exportaciones de Perú crecen un 6,5 % y las importaciones un 16,6 % hasta agosto

El informe técnico sobre Evolución de las Exportaciones e Importaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el volumen exportado en agosto último subió 17,7 %, respecto al mismo mes del año pasado por los mayores embarques de productos tradicionales (20,9 %), especialmente en el sector minero.

En términos nominales, el valor total de las exportaciones FOB en el mes de agosto alcanzó la cifra récord de 10.305 millones de dólares con un crecimiento de 36,8 %.

El cobre se mantuvo en agosto como el metal de mayor demanda en el extranjero y, a precios constantes, sumó 2.056 millones de dólares, un 25 % más que en el mismo mes de 2025.

China concentró el 75,4 % de los envíos de cobre, seguida de Japón, con el 8,4 %.

Otros metales que aumentaron sus exportaciones fueron el oro (12,9 %), el plomo (33,5 %), el hierro (33,2 %), el estaño (4,3 %) y la plata refinada (46,4 %).

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A su vez, el volumen exportado agrícola en agosto creció 7,8 %, especialmente el café con 3,1 % de alza.

Las exportaciones de petróleo y gas natural registraron un incremento interanual del 104 % por las ventas de derivados del petróleo (48,6 %) y de gas natural (395,2 %).

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, el volumen exportado en agosto aumentó un 10,3 % por el desempeño de los sectores pesquero (66,8 %), metalmecánico (10,3 %), agropecuario (9,5 %), siderometalúrgico (8,1 %) y químico (6,6 %).

Por otro lado, el volumen importado subió un 16,6 % de enero a agosto respecto al mismo periodo de 2025, por las mayores compras de bienes de capital y materiales de construcción (21,9 %), bienes de consumo (23,5 %) y materias primas y productos intermedios (9,9 %), según el INEI.

Al analizar las cifras de agosto, el INEI precisó que la importación FOB de ese mes sumó 5.994 millones de dólares, en valores nominales, un monto superior en 19,1% al nivel alcanzado en el mismo mes de 2025.

Ese mes, la importación de bienes de consumo en ese mes creció 13 % por el alza de las compras de bienes duraderos (19 %) y no duraderos (8,3 %).

En materias primas y productos intermedios destacó un alza del 315 % en la compra de diésel, entre otros combustibles, lubricantes y productos conexos.

En cambio, el volumen importado de bienes de capital para la agricultura cayó un 51 %, y el de neumáticos para vehículos de construcción y minería, un 21 %.