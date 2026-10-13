Papa León XIV: ¿de qué fue operado y cómo se encuentra?

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente noventa minutos.

Un adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón según lo definen diversas webs de sociedades médicas, aunque el término “cáncer” no aparece en el comunicado de la Santa Sede.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”, indica la nota de la Santa Sede, que añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

Tras la operación, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

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El Papa continuará internado

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no detalló si el Papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

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El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón “en fase muy temprana y bien localizado” por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Los detalles sobre la naturaleza del tumor del papa se han conocido esta noche, después de que el Vaticano anticipara brevemente que la operación había concluido de forma positiva y según lo previsto.

La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

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