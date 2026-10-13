Lula anuncia un paquete de medidas para los microemprendedores a 12 días de las elecciones

Durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Planalto, en Brasília, el presidente presentó este proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Congreso, y que incluye nuevas líneas de crédito con intereses bajos y aval estatal, y la condonación de las deudas que estos pequeños emprendedores hayan contraído.

El ministro de Emprendimiento, Paulo Pereira, afirmó que estas deudas ascienden a unos 12.600 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares / 2.250 millones de euros), y afectan a 3,6 millones de microemprendedores.

"Vamos a comprar hasta el 95 % de la deuda de los emprendedores para que podáis comenzar de nuevo porque creísteis en este país y debemos ayudaros a salir del sofoco", proclamó el presidente durante la ceremonia.

A estas iniciativas podrán acogerse todos los trabajadores autónomos, comerciantes, proveedores de servicios y pequeños empresarios registrados como microempreendedores individuales.

Entre ellas se encuentra la ampliación del límite de facturación anual establecido si quieren mantenerse en esta categoría, que ahora está en 81.000 reales al año (unos 16.000 dólares).

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Su intención es que ese límite se eleve progresivamente hasta los 140.000 reales (casi 28.000 dólares) en 2028.

"Todo el mundo sueña con trabajar por cuenta propia, todo el mundo sueña con prosperar y con tener un negocio", dijo Lula, que considera que "el éxito de la economía brasileña" se basa en que el dinero circule en manos de la gente.

Según indicó el mandatario, el crédito es primordial para que cualquier persona comience un proyecto de negocio y, por ello, "el Estado tiene que facilitar las condiciones para que la gente crezca y progrese".

"Lo que estamos haciendo hoy es atender a un sueño de la población", proclamó.

La última de las iniciativas dentro de este proyecto de ley es un plan de transferencias directas de hasta 5.000 reales (cerca de 1.000 dólares) a los emprendedores que cumplan los requisitos para registrarse en la categoría.

El pasado viernes, el Gobierno anunció una ampliación de la reducción de impuestos federales sobre la gasolina, a la que ahora se suma este paquete de medidas, en una sucesión de iniciativas impulsadas por Lula desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En esos comicios, el presidente quedó por detrás del senador Flávio Bolsonaro, que obtuvo el 47 % de los votos y con quien tendrá que medirse en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Antes incluso de la primera vuelta, Lula ya impulsó una subida del 15 % del 'Bolsa Familia', el principal programa de ayudas económicas a familias en situación de pobreza, y la prohibición en el país de las apuestas en línea, enmarcándolo en un combate contra la ludopatía y el endeudamiento de los hogares brasileños.