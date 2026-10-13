Macron: "Un profesor nunca debe temer por su vida cuando enseña"

"Un profesor nunca debe temer por su vida cuando enseña", escribió Macron, en su cuenta de X en el tercer aniversario del asesinato del profesor de literatura Dominique Bernard, degollado por un ex alumno en el liceo Gambetta de Arras, al norte de Francia.

El jefe del Estado francés recordó que Bernard fue asesinado el 13 de octubre de 2023 porque, según expuso, encarnaba "lo que los fanáticos islamistas odian: la libertad, la igualdad y la fraternidad".

Macron señaló que, tres años después del asesinato de Bernard y del de Samuel Paty, también profesor y víctima de un ataque islamista el 16 de octubre de 2020 (el jueves próximo se cumplirán 6 años), el dolor de las familias y la herida infligida permanecen intactos. "Nada se borra", escribió.

El presidente expresó asimismo su reconocimiento y respeto al conjunto de los docentes franceses y defendió su labor frente a las amenazas y la violencia.

"Ninguna ira, ninguna causa, ninguna convicción justificará jamás que se atente contra quienes han hecho de la transmisión su vocación", afirmó.

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Macron sostuvo que los ataques contra los profesores constituyen también ataques contra los principios fundamentales de la República francesa. "Cuando se ataca a un docente, es a la República y a sus valores a los que se pretende alcanzar y silenciar", escribió.

"La República no se callará", concluyó Macron, en la tercera semana de protestas estudiantiles, con bloqueos de centros y manifestaciones para pedir mejoras educativas, en las que un número importante de docentes ha sido víctima de violencia.

Por el momento, las autoridades no han establecido vínculos entre el movimiento de protesta de los estudiantes y el tiroteo registrado la víspera en un instituto cercano a Marsella, en el sureste del país, donde un alumno de 14 años hirió al director del centro y a una profesora, cuyas vidas no corren peligro.