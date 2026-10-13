Moscú cree que propuestas de alto el fuego no garantizan cese de la militarización de Kiev

Según Zajárova, las nuevas propuestas sobre un alto el fuego "marítimo", "energético" o "aéreo" comenzaron a surgir "tras hacerse evidente la eficacia de los ataques de represalia rusos contra el potencial militar y económico" de Kiev.

"Cabe destacar que todas las propuestas mencionadas carecen de una comprensión de los mecanismos que garantizarían que las armas no se entregasen a Ucrania por vía marítima, y ​​que Rusia pueda exportar sus productos, incluidos los agrícolas y el petróleo, a través del mar Negro sin impedimentos", declaró.

El Kremlin desvinculó este martes el acuerdo con Estados Unidos para el suministro de diésel ruso del nuevo plan de paz para Ucrania que, según la prensa, preparan los emisarios de la Casa Blanca en colaboración con los países europeos.

Según el diario The Washington Post, los emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijeron a los negociadores ucranianos que viajaron a Florida que el acuerdo sobre diésel, criticado por Kiev y la Unión Europea, puede hacer que Rusia vuelva a la mesa de negociaciones.

En cuanto al plan de paz de cuatro puntos, que fue abordado el pasado viernes por estadounidenses y ucranianos, pero también por enviados del Reino Unido, Francia y Alemania, alude no sólo a las medidas para detener los combates, sino a la posguerra.