ONG reporta menos protestas en septiembre en Cuba, pero un aumento de eventos represivos

"Se registraron menos protestas públicas, mientras los eventos represivos y el número de víctimas aumentaron levemente respecto a agosto", un descenso cuyas causas "los datos de monitoreo no permiten establecer por sí solos", puntualiza la ONG.

De acuerdo con Cubalex, La Habana fue el territorio que concentró la mayor parte de las protestas ciudadanas con 15 durante el mes de septiembre, seguida de Santiago de Cuba con cinco (oriente). Mientras que Villa Clara (centro) y Holguín (oriente), reportaron cuatro manifestaciones populares cada una.

"Predominaron carteles y pintadas antigubernamentales y cierres de calles, seguidos de cacerolazos y quemas de basura. Además de las consignas contra el gobierno, se reclamó por cortes de servicios", detalla el informe.

Cubalex puntualiza que en la isla persiste la crisis multidimensional, y "el mes transcurrió entre apagones diarios, escasez de alimentos, salarios impagos, el alza de precios y la depreciación del peso cubano".

Al hacer un balance sobre la situación del país, Cubalex refiere que en septiembre, a la falta de servicios básicos en la isla, "la acumulación de basura; la falta de atención médica y medicamentos"; se sumó "un inicio del curso escolar con carencias".

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En cuanto a los eventos represivos, la ONG indica que La Habana concentró el 38% de los hechos, seguida de Camagüey (15%) y Santiago de Cuba (6%).

Aclara asimismo que "la ausencia de eventos documentados en la Isla de la Juventud puede reflejar un subregistro".

La ONG resalta que "casi la mitad de los eventos afectó a personas privadas de libertad, algunas de las cuales protestaron dentro de los centros de reclusión, incluso con huelgas de hambre y sed".

Alerta además, sobre "la incomunicación" de las personas privadas de libertad tras las protestas en los centros penitenciarios y advierte que después de estos eventos "durante cerca de una semana, familiares de presos no pudieron comunicarse con ellos y quedaron sin noticias".

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, agravada desde 2024 por la situación energética que ha elevado los cortes eléctricos a más de 20 horas diarias en La Habana y hasta tres días seguidos en el resto del país.

La presión de EE.UU. intensificada con el asedio petrolero desde enero y las sanciones desde mayo, ha agravado aún más la situación.