Paraguay defiende su soberanía tras sanción de China a ministro por nexos con Taiwán

"Nosotros como Gobierno siempre vamos a defender la soberanía del país. Paraguay es un país libre y soberano y eso es lo que vamos a llevar al mundo como mensaje", dijo Biedermann en una conversación con EFE.

El funcionario, en el cargo desde el miércoles de la semana pasada, también indicó que Paraguay mantendrá su alianza con Taiwán y con aquellas naciones que deseen "colaborar" en el desarrollo del país suramericano, siempre que respeten su libertad y soberanía.

La víspera, China sancionó a Villate, así como al titular de Asuntos Exteriores de Belice, Francis Fonseca, por los vínculos de sus países con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.

En sendos comunicados, la Cancillería china denunció que algunos "políticos antichinos" de ambos países han "apoyado obstinadamente" que sus naciones mantengan relaciones diplomáticas con la "región china" de Taiwán y que han incurrido en una serie de palabras y actos "deplorables" en asuntos relacionados con China.

Las sanciones contra Villate y Fonseca incluyen la congelación de sus bienes muebles e inmuebles y de cualquier otro tipo de propiedad en territorio chino, la prohibición de que organizaciones y particulares en el país realicen transacciones, cooperen o mantengan otras actividades con ellos, y la denegación de visados y de entrada en China, incluidos Hong Kong y Macao.

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Paraguay y Belice son dos de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera "parte inalienable" de su territorio.

La imposición de estas sanciones se enmarca en la creciente campaña de presión diplomática de China sobre Taiwán, que en la última década ha perdido varios aliados en favor de la República Popular, el último de ellos la nación insular de Nauru, en 2024.