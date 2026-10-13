Peña y el vicepresidente de El Salvador repasan "temas de interés común" en Asunción

A través de un mensaje en su cuenta de X, Peña informó que se reunió con Ulloa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya) como parte de la visita del centroamericano a los principales aliados de El Salvador en la región.

"Mantuvimos una excelente reunión, en la que conversamos sobre temas de interés común y reafirmamos los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos", apuntó el líder paraguayo.

De igual manera, agregó que extendió a través de Ulloa una invitación al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que visite "próximamente" Paraguay.

"Seguimos estrechando vínculos y consolidando alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de nuestro país y al bienestar de todos los paraguayos", indicó en el mismo mensaje.

La víspera, Ulloa sostuvo un encuentro con senadores paraguayos, quienes le solicitaron avanzar en la repatriación de los restos del músico Agustín Pío Barrios Ferreira, más conocido como 'Mangoré', quien falleció en 1944 en San Salvador y yace en el Cementerio de Los Ilustres de esa ciudad.

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Además, los senadores paraguayos pidieron a Ulloa que su Gobierno explore la posibilidad de abrir una embajada en Asunción para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones.

Paraguay y El Salvador se han acercado diplomáticamente en los últimos años gracias a la cercanía ideológica entre Peña y Bukele.

En abril pasado, los países acordaron cooperar técnica y científicamente en proyectos centrados en turismo, infraestructura vial, desarrollo social, cultura y seguridad, tras un encuentro de alto nivel celebrado en la sede del Ministerio de Exteriores paraguayo en Asunción.