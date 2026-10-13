Perú y la UE consolidan su alianza estratégica para acelerar la transición energética

Durante un encuentro con una misión de alto nivel de la UE, el ministro de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, expresó la voluntad del Gobierno peruano de seguir generando condiciones para atraer nuevas inversiones, destrabar proyectos y reforzar la coordinación para abordar obstáculos que dificultan su ejecución.

Al referirse al sector energético, el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, destacó que las empresas de la UE concentran el 40 % de la inversión proyectada en nueva generación eléctrica hacia 2036, calculada en unos 2.628 millones de dólares, y el 35 % de la nueva capacidad prevista, establecida en 1,8 gigavatios (GW).

Castro añadió que el capital europeo abarca más de un tercio de la cartera de transmisión en ejecución, con 12 proyectos que suman 1.435 kilómetros de líneas eléctricas y 1.067 millones de dólares de inversión.

Resaltó, además, que la iniciativa Global Gateway de la UE, enfocada en promover inversiones en el mundo que aceleren la transición energética, permite combinar empresas, tecnología, experiencia y financiación europea para transformar el potencial energético del país en proyectos, inversión y crecimiento.

En ese sentido, se acordó establecer una mesa técnica entre el Ministerio de Energía y Minas, la UE y el sector privado europeo para dar seguimiento a proyectos concretos y abordar los principales obstáculos para su desarrollo, especialmente los relacionados con los permisos, la transmisión y la infraestructura energética.

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La cita marcó además el lanzamiento del programa Global Gateway 'Promoción de las inversiones europeas en energía en Perú y Sinea', financiado con 6 millones de euros por la UE y Alemania, que será implementado por GET.transform y GET.invest a través de la cooperación alemana (GIZ).

La iniciativa busca generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos de energías renovables y movilizar inversión europea hacia el sector.

Durante el lanzamiento del programa se firmó un Acta de Intención de Cooperación, donde también participaron la embajadora de Alemania en Perú, Sabine Bloch, y la directora residente de GIZ ConoSur para Argentina, Chile y Perú, Katja Kammerer.

Este programa también contribuirá a la integración de los sistemas energéticos de la región pues contempla el fortalecimiento del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), para aprovechar la complementariedad de recursos, infraestructura y mercados energéticos de los países participantes.

Además del ministro de Energía y Minas de Perú y del director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, en el diálogo de alto nivel participaron el embajador de la UE en Lima, Jonathan Hatwell, representantes de empresas y cámaras de comercio europeas y embajadores de los Estados miembros de la UE.