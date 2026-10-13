Reforzar la cooperación iberoamericana para afrontar los riesgos hidrometeorológicos

Durante la inauguración en Madrid de la III Reunión Conjunta de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), Morán subrayó la necesidad de aprovechar la experiencia y las capacidades técnicas de los países participantes para mejorar la anticipación y la toma de decisiones.

Destacó asimismo la importancia de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, aprobada el pasado mes de marzo, como marco para impulsar iniciativas regionales.

En un comunicado, el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) indicó que España contribuye a este trabajo a través de las secretarías técnicas permanentes de CODIA y CIMHET y mediante "el intercambio de su experiencia".

Entre las herramientas que proporciona el país destacan los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH), que facilitan datos en tiempo real sobre precipitaciones, caudales y embalses; los Planes Especiales de Sequía y los sistemas de absorción, predicción y alerta meteorológica de la Agencia Estatal española de Meteorología (Aemet).

En este sentido, la directora de Aemet, Alicia López Rejas, destacó la coordinación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos y puso en valor las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para mejorar la gestión de estos desafíos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No se trata solo de disponer de tecnología avanzada, sino de saber aprovechar su potencial para mejorar las decisiones", señaló por su parte la directora general del Agua de España, María Dolores Pascual, quien advirtió de que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar y facilitar el trabajo, "siempre que se disponga de redes de observación adecuadas y profesionales capacitados".

Pascual defendió el papel de la Agenda Medioambiental Iberoamericana como hoja de ruta para trasladar las prioridades compartidas a proyectos "concretos y sostenibles".

La reunión de este martes da paso a los próximos encuentros entre ambas redes: la XXI reunión de CIMHET, que se celebrará en Córdoba (sur de España) del 14 al 16 de octubre, y la XXVII reunión de CODIA, en Zaragoza (centro-este), donde se dará continuidad al trabajo para avanzar en las prioridades compartidas y en el desarrollo de actuaciones conjuntas.