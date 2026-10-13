Rosalía canta en inglés 'Where is gone?', una nueva colaboración con Fontaines D.C.

La balada, en la que Rosalía acompaña a Grian Chatten, es la primera canción de Fontaines D.C. en la que una vocalista femenina es protagonista.

'Where is gone?' es la tercera entrega de 'Dopamine chamber', quinto disco de la banda de Dublín, que se publicará el viernes próximo.

Antes, los irlandeses sacaron 'Marianne' y 'Tongue', temas algo menos ruidosos que 'Skinty Fia' (2022) y 'Romance' (2024), trabajos que los situaron en la cúspide del 'pospunk'.

De hecho, su popularidad es tal que en 2027 serán uno de los cabezas de cartel del festival Primavera Sound de Barcelona (noreste de España), en el que ya actuaron en 2022 y 2025.

En cuanto a la relación de Fontaines D.C. con Rosalía, el guitarrista Carlos O'Connell reveló en una entrevista reciente que son admiradores de la artista desde 2017, ya que conectaban con su apuesta por mantener la tradición musical española, lo mismo que ellos buscaban con la irlandesa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La banda de Dublín actuará en España, dentro de la gira de presentación de 'Dopamine chamber', el 22 de octubre en Madrid y el 24 en Barcelona.