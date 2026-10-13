Salario medio en Cuba se ubica en 7.354 pesos o 9 dólares al cambio informal, según ONEI

Este sueldo para funcionarios y trabajadores de empresas estatales supone un incremento del 6,12 % con respecto a las últimas cifras publicadas el pasado abril por la ONEI, pero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los hogares en la isla.

En comparación, la inflación interanual en el mercado formal repuntó en agosto en Cuba y se situó en el 25,19 %, mientras que la mensual saltó un 4,92 %, de acuerdo con las cifras oficiales, que no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

Además, el dólar estadounidense registra desde finales de septiembre promedios superiores a los 750 pesos (CUP) al cambio informal.

Como referencia, en las tiendas privadas de La Habana un cartón de 30 huevos cuesta hasta 3.800 pesos (31,66 dólares, al cambio oficial) y una botella de aceite para cocinar alcanza hasta los 2.400 (20 dólares).

El sector de la construcción fue el que registró un mayor ingreso promedio en agosto, con un salario medio de 14.743 pesos cubanos (122 dólares), mientras que los de menores ingresos fueron el de la educación con 5.824 pesos; y otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y personas, con 5.795 pesos (49 y 48 dólares respectivamente).

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El informe de la ONEI también dio cuenta de las diferencias salariales según la provincia.

La provincias La Habana, por ejemplo, registró los ingresos mensuales más altos, con una media superior a los 6.815 pesos (56.79 dólares), muy distante del municipio especial Isla de la Juventud, último territorio en estas estadísticas con 5.802 pesos (48.35 dólares).

El país caribeño acumula entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos.