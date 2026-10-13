Un caza croata intercepta a un avión de pasajeros por falso mensaje de secuestro

Así lo informó a la prensa en Zagreb el ministro de Defensa croata, Ivan Anusic, quien destacó que la aparente falsa alarma sirvió "como un excelente ejercicio" contra un eventual ataque terrorista, al tratarse de la primera intervención de este tipo en la historia de Croacia.

"Recibimos el aviso de que un avión de pasajeros que cruzaba nuestro espacio aéreo indicaba un intento de secuestro. Como no respondía a los requerimientos, lo escoltamos fuera de nuestro espacio aéreo", declaró Anusic, según la cadena de televisión N1.

El titular de Defensa explicó que el caza croata despegó por orden del Mando Aéreo Conjunto de la OTAN en Torrejón (España) para interceptar un Boeing maltés que cubría la ruta entre Grecia y Alemania.

La aeronave terminó aterrizando sin contratiempos en su destino final, la ciudad alemana de Núremberg.

El centro de control aéreo de Italia había alertado previamente de que el transpondedor del aparato emitía el código de emergencia '7500', utilizado internacionalmente para señalar el secuestro de un avión.

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"Más tarde se determinó que se produjo un fallo en el sistema de radiocomunicación y que el sistema de respaldo también había fallado, algo muy poco frecuente. Aunque la investigación no ha concluido y carecemos de confirmación oficial, es probable que la señal del transpondedor que indicaba el secuestro se activara por error", explicó el ministro a la televisión pública HRT.

Medios locales precisaron que la interceptación se produjo a las 09.02 GMT a la altura de la localidad de Korenica, a unos 160 kilómetros de Zagreb, y que a las 09.18 GMT el caza realizó un patrullaje aéreo entre Rijeka y Delnice mientras escoltaba al avión fuera del espacio aéreo croata.

Este suceso coincide con el incidente reportado por medios alemanes —como el semanario Der Spiegel—, según los cuales un vuelo procedente de la isla griega de Corfú con destino a Núremberg transmitió el código '7500', lo que provocó el despegue de cazas Eurofighter de la Luftwaffe, el acordonamiento temporal del aeropuerto alemán y el desvío de varios vuelos hacia otros aeródromos.