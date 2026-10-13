Wells Fargo gana 17.611 millones de dólares hasta septiembre, un 10,2 % más interanual

En los primeros nueve meses del año, los ingresos alcanzaron los 66.690 millones de dólares, un 4,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre, el dato más seguido por Wall Street, el beneficio neto alcanzó los 5.951 millones de dólares, un 6,5 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los ingresos aumentaron un 2 %, hasta los 21.870 millones de dólares.

El presidente y consejero delegado de la entidad, Charlie Scharf, destacó en un comunicado el crecimiento generalizado de los negocios, el aumento de los beneficios y la mejora de la rentabilidad.

Scharf señaló que, pese a la incertidumbre económica y a la disparidad en la confianza de los consumidores, los datos del banco muestran que sus clientes particulares y empresariales mantienen "una situación sólida".

"Los consumidores están gastando más, la morosidad de los préstamos es baja y los saldos de depósitos e inversión han aumentado", afirmó.

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El directivo advirtió, no obstante, de que "los tipos de interés elevados, el encarecimiento del petróleo y la persistencia de la inflación representan riesgos para la economía", aunque consideró que se ven compensados por factores como la inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Por divisiones, los ingresos de gestión patrimonial y de inversiones crecieron un 12 % interanual en el tercer trimestre, mientras que los de banca comercial aumentaron un 6 % y los de banca de consumo y préstamos, un 5 %. La banca corporativa y de inversión registró un avance del 3 %.

En el negocio crediticio, la entidad destinó 1.029 millones de dólares a provisiones para posibles pérdidas por préstamos, frente a los 681 millones del mismo periodo de 2025, un aumento del 51 %.

El banco mantuvo sus previsiones para el conjunto de 2026 tanto de ingresos netos por intereses como de gastos no financieros.