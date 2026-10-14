Al menos cuatro heridos por la caída de restos de misiles hutíes interceptados en Riad

"La Defensa Civil de Riad respondió a la caída de los restos de dos misiles de crucero tras su interceptación y destrucción. Los misiles habían sido lanzados por la milicia terrorista hutí. El incidente provocó cuatro heridos: dos mujeres, un hombre y un niño, y daños materiales limitados en 15 viviendas", indicó la Defensa Civil saudí en un comunicado.

Ayer, la coalición -liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015- anunció haber interceptado drones y misiles lanzados contra varias zonas del reino árabe, entre ellas Riad, por los rebeldes hutíes, después de que estos amenazaran con una operación a gran escala en respuesta a los bombardeos en Saná.

El pasado fin de semana, al menos 17 personas murieron por los ataques de los rebeldes contra aeropuertos del reino, entre ellos el de la capitalina Riad, que dejó 13 víctimas mortales, la peor acción armada en la última década contra el reino.

Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.