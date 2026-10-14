Bruselas obliga a Sanofi a corregir mensajes "engañosos" contra la vacuna rival Fluad

Sanofi se ha comprometido "a llevar a cabo una comunicación proactiva destinada a corregir y contrarrestar los posibles efectos de los mensajes potencialmente engañosos difundidos sobre Fluad, así como a abstenerse de realizar cualquier comunicación que presente negativamente a Fluad o ponga en duda su eficacia", informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas considera de forma preliminar que Sanofi pudo abusar de una posición dominante en el mercado de vacunas reforzadas contra la gripe en Alemania y Francia al sugerir, entre otras cosas, que la base científica de Fluad era más débil que la de su propia vacuna, Efluelda, pese a las conclusiones de las autoridades sanitarias europeas y nacionales.

Fluad es la única vacuna reforzada contra la gripe para pacientes vulnerables que compite con Efluelda, de Sanofi, recordó la Comisión Europea.

"Cuando empresas farmacéuticas dominantes difunden información falsa o engañosa sobre vacunas que compiten con las suyas, distorsionan la competencia y socavan la capacidad de elección de médicos y pacientes", declaró la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.

La Comisión considera preocupante que, desde 2024 y al menos hasta el otoño de 2025, Sanofi pudiera haber llevado a cabo una "campaña de comunicación engañosa dirigida a profesionales sanitarios" que se desarrolló "en Alemania y, con menor intensidad, en Francia".

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En concreto, el laboratorio francés sugirió "que la base científica que respalda a Fluad era más débil que la de Efluelda, en contradicción con las conclusiones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y de los grupos técnicos nacionales de asesoramiento sobre vacunación de Alemania y Francia".

Además, Sanofi presentó "de forma incorrecta las recomendaciones nacionales de vacunación" y sugirió que las indicaciones relativas a Fluad en Alemania "seguían siendo objeto de objeciones científicas no resueltas por parte de asociaciones médicas profesionales".

Bruselas consideró que Sanofi podría haber restringido la competencia en los mercados de vacunas reforzadas contra la gripe de Alemania y Francia, infringiendo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe el abuso de posición dominante cuando pueda afectar al comercio e impedir o restringir la competencia dentro del mercado único.

Para cerrar el expediente, el laboratorio francés se ha comprometido con el Ejecutivo comunitario, hasta marzo de 2030, a no utilizar en sus materiales promocionales dirigidos a profesionales sanitarios en Alemania y Francia afirmaciones que "critiquen, pongan en duda o contradigan las recomendaciones nacionales de vacunación".

La compañía, con sede en París, tampoco utilizará materiales que presenten negativamente a Fluad o sugieran indebidamente que Efluelda, la vacuna de Sanofi, es más segura o eficaz.

Se abstendrá también de emplear contenidos que "sugieran o impliquen que la base científica que respalda a Fluad es más débil que la que sustenta a Efluelda" y no empleará esas informaciones para promociones ante "líderes de opinión clave".

"Y, específicamente en Alemania, incluirá en la mayor parte de su material promocional relacionado con Efluelda una referencia suficientemente completa y legible a las recomendaciones nacionales de vacunación más recientes".

Por otro lado, y para "corregir y reparar los posibles efectos" de sus mensajes anteriores que pudieran haber desacreditado a Fluad, Sanofi publicará durante 24 meses una declaración en sus páginas web alemana y francesa en la que reconocerá y aclarará que las recomendaciones nacionales de vacunación aplicables consideran a Fluad y Efluelda equivalentes.

Además, enviará "dicha declaración a los profesionales sanitarios y líderes de opinión de Alemania que habían sido previamente destinatarios de la campaña de Sanofi contra Fluad", enumeró Bruselas.

"El cumplimiento de los compromisos será supervisado por un administrador independiente encargado de informar periódicamente a la Comisión", añadió el Ejecutivo comunitario.