Consejo de Estabilidad Financiera internacional propone modernizar supervisión de bancos

Este organismo, que se encarga de vigilar los riesgos para el sistema, informó este miércoles de que estos principios se fundamentan en la idea de que la estabilidad financiera es la base de un crecimiento económico sostenible, que, a su vez, refuerza la estabilidad financiera.

Los principios se basan también en el compromiso de implementar normas acordadas internacionalmente que deben ser coherentes con los marcos jurídicos y las circunstancias de cada país o región.

Asimismo, "los principios tienen como objetivo preservar o mejorar los niveles actuales de resiliencia del sistema financiero", según el Consejo de Estabilidad Financiera, cuya sede está ubicada en Basilea, Suiza.

El Consejo de Estabilidad Financiera elaboró un informe en el que están las propuestas, en respuesta a una solicitud de la presidencia estadounidense del G20.

Este organismo, que se creó en la reunión del G20 en Londres en 2009 tras la crisis financiera internacional, invita a hacer comentarios antes del viernes 8 de enero de 2027.

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Muchas autoridades de los países miembros del Consejo de Estabilidad Financiera han revisado ya la supervisión.

El informe de consulta pretende armonizar estas iniciativas en torno a los ocho principios propuestos y se basa en las iniciativas de modernización de supervisión ya en curso o concluidas, además del simposio del Consejo de Estabilidad Financiera que se realizó en junio.

El Banco de España aplica un modelo de aprendizaje automático para detectar cambios en los criterios de concesión de crédito y herramientas de alerta temprana.

El 'sandbox' financiero, una herramienta presidida por el Tesoro español, permite realizar pruebas sobre proyectos innovadores bajo estrecha supervisión.

El Banco de España redujo el volumen de información requerida a nivel interno en un 34 % y fija como objetivo una reducción adicional del 16 %, menos información pero más relevante.

El Consejo de Estabilidad Financiera cita entre las mejoras de la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) que preste más atención a la gobernanza y la cultura de riesgo y que mejore la evaluación de la sostenibilidad del modelo de negocio de los bancos.

También destaca que el BCE preste una mayor atención a los riesgos climáticos, medioambientales y geopolíticos.

El BCE reforma su supervisión mediante un marco plurianual de tolerancia al riesgo, un sistema escalonado de medidas correctivas, decisiones más ágiles y comunicadas con mayor antelación, y una metodología simplificada para el capital adicional que exige a los bancos para cubrir sus propios riesgos específicos.

En Suiza los bancos pequeños que estén bien capitalizados, tengan liquidez elevada y no tengan problemas de supervisión no tienen la obligación de calcular los activos ponderados por riesgo y deben dar menos información.

El Reino Unido también simplificó en 2021 la regulación para los bancos más pequeños que captan depósitos.

EE.UU. ha adaptado la regulación al riesgo y simplificado las normas de capital.

La Reserva Federal (Fed) clasifica ahora a los bancos con más de 100.000 millones de dólares en activos en cuatro categorías de riesgo; según el tamaño, la actividad transfronteriza, la financiación mayorista a corto plazo, los activos no bancarios y la exposición fuera de balance.

Las exigencias de capital, liquidez y pruebas de resistencia aumentan a medida que los bancos pasan a categorías de mayor riesgo.

La Fed establece una supervisión en función del tamaño del banco, su complejidad y su importancia para el sistema financiero.

Estos cambios mantienen en EE.UU. requisitos estrictos para los bancos más grandes y complejos y quieren reducir la carga normativa para los de menor riesgo.

Canadá vio un aumento de ataques extranjeros a bancos y aseguradoras y amplió el mandato legal del regulador bancario, la OSFI.

La regulación internacional actual ha abordado problemas como la crisis financiera mundial en 2008 y apoyado a la economía real.

Pero debe adaptarse y responder a nuevos problemas, tecnologías, y condiciones económicas para ser eficaz.

La falta de supervisión y los activos de alto riesgo provocaron la crisis financiera que desencadenó una recesión en todo el mundo.