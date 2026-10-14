El detenido alcalde de Estambul abre su defensa en juicio que pide 2.300 años de cárcel

Imamoglu, detenido el 19 de marzo de 2025 y encarcelado desde entonces, presentará su defensa durante cuatro días, tras los cuales podrá ser interrogado por los fiscales y los abogados.

El alcalde es el principal acusado en una macrocausa con 436 procesados, de los que 53 están en prisión preventiva, y la Fiscalía le atribuye la creación y dirección de una organización criminal, entre otros delitos, por los que solicita una condena de hasta 2.352 años de cárcel.

Imamoglu y la oposición habían pedido que las audiencias se transmitieran en directo, pero esa solicitud fue rechazada.

El líder de la principal formación opositora, el socialdemócrata Yeni Parti, Özgür Özel, vinculó la interrupción este miércoles de las emisiones de Halk TV, el canal de noticias opositor más visto de Turquía, con el inicio de la defensa del alcalde.

La Fiscalía de Estambul explicó que el nombramiento de un administrador judicial al frente del canal crítico con el Gobierno responde a una investigación por presunta corrupción y soborno contra su propietario.

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Özel denuncia que los procesos contra Imamoglu y otros alcaldes, así como las investigaciones contra la oposición, constituyen un proceso político para impedir que su partido llegue al poder y que el encarcelado alcalde derrote al presidente, Recep Tayyip Erdogan, en las urnas.

Imamoglu es uno de los políticos más populares del país y en las municipales de 2024 los socialdemócratas derrotaron al AKP, la formación islamista de Erdogan, que por primera vez desde su llegada al poder en 2002 quedó por detrás de la oposición en votos a escala nacional.