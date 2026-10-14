Irán ejecuta a un hombre por ataques armados y supuestos vínculos con Israel

El ejecutado fue identificado como Ali Sina Mostafavi, a quien la Justicia iraní acusó además de actuar a favor de Israel y del movimiento monárquico vinculado al opositor exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado por la Revolución Islámica de 1979.

"Tras el rechazo del recurso de casación del acusado y la confirmación de la sentencia por los magistrados del Tribunal Supremo, la condena a muerte de Ali Sina Mostafavi, agente del enemigo durante la guerra y terrorista armado vinculado al movimiento monárquico, fue ejecutada esta mañana", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según Mizan, el condenado llevó a cabo varios ataques armados en Kermán, en los que resultaron heridos varios ciudadanos, entre ellos una niña, mientras que durante el registro de su escondite las autoridades se incautaron de varias armas de fuego, 246 cartuchos y 30 cócteles molotov.

El Poder Judicial afirmó que Mostafavi era miembro activo de una red vinculada al movimiento monárquico y mantenía contactos con medios de comunicación opositores, a los que enviaba imágenes de lugares alcanzados por proyectiles durante la guerra.

Mostafavi fue condenado por cargos que incluían moharebeh (enemistad contra Dios), tentativa de asesinato, lesiones intencionadas mediante disparos, posesión de explosivos y contactos con medios vinculados a Israel.

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Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, especialmente de personas condenadas por sus supuestos vínculos con Israel o por su participación en las protestas de enero.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.