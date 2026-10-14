Japón protesta por la visita de una delegación china a una isla disputada con Rusia

"No podemos aceptar ni tolerar que gobiernos, empresas, etc., de terceros países ingresen a los Territorios del Norte y realicen actividades allí como si fueran territorio ruso", dijo el jefe de la diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi, en una sesión parlamentaria.

Los Territorios del Norte es como Japón se refiere a cuatro islas ubicadas al norte de la prefectura japonesa de Hokkaido y que Rusia llama las Kuriles del Sur. Las islas fueron anexionadas, junto con el resto de las Kuriles, por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

Motegi aseguró que ha solicitado "medidas apropiadas" a las autoridades chinas y rusas, y dijo que el Gobierno japonés expresó su protesta por canales diplomáticos este martes, tras conocerse la visita.

La delegación incluía a varios empresarios chinos y visitó la isla de Iturup (Etorofu en Japón) para estudiar posibles proyectos de cooperación, según informaron las autoridades de Sajalín, en el Lejano Oriente ruso, este martes.

El episodio llega mientras Japón mantiene una amplia disputa diplomática con China a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el año pasado sobre la posibilidad de una intervención militar de Tokio en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

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Además, los lazos entre Japón y Rusia, de capa caída desde la invasión rusa de Ucrania, empeoraron considerablemente este verano con la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las Kuriles, y de nuevo se han visto tensados por el arresto, anunciado en las últimas horas, de un periodista japonés en Sajalín bajo acusaciones de espionaje.