Líder secesionista prófugo llama a movilización y exige independencia del sur del Yemen

"Exigimos a nuestros hermanos en el reino de Arabia Saudí y a las comunidades regional e internacional que reconozcan la Declaración Constitucional y la declaración política emitida el 2 de enero de 2026", afirmó en un discurso televisado difundido el martes por la noche, y describió dicho reconocimiento como "un punto de partida para restaurar la estabilidad en nuestro país y en la región".

Anunció "una movilización popular general para defender el sur y su proyecto de liberación nacional", e instó a los residentes y líderes tribales de las gobernaciones del sur a apoyar a las fuerzas que operan en el frente, y declaró que el movimiento separatista buscaría un estado independiente dentro de las fronteras del antiguo Yemen del Sur, que se unió al norte en 1990.

Describió a los rebeldes chiíes hutíes y a los grupos extremistas como "amenazas para el sur de Yemen", al acusarlos de atacar a su población, su entidad política y sus fuerzas armadas.

También condenó los ataques hutíes contra instalaciones civiles saudíes y pidió una postura internacional decisiva contra lo que describió como el "proyecto expansionista del grupo respaldado por Irán".

Este discurso marca la primera aparición pública de Al Zubaidi desde el colapso del control de sus fuerzas en el sur de Yemen-un grupo que era apoyado y armado por Emiratos Árabes Unidos- el pasado enero.

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La coalición liderada por Arabia Saudí informó entonces de que Al Zubaidi había partido desde Aden en barco hacia Somalilandia antes de viajar vía Mogadiscio a Abu Dabi, tras un avance de los separatistas en las provincias orientales de Hadramut y Al Mahra.

Ese movimiento desencadenó un enfrentamiento armado entre los sureños respaldados por Emiratos y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad, en el que los saudíes llegaron a bombardear posiciones donde había tropas emiratíes.

El Consejo de Transición Sureño -ahora disuelto- buscaba la independencia para el sur de Yemen, que fue un estado separado desde 1967 hasta su reunificación con el norte en 1990.