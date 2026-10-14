Macron reúne un comité de defensa sobre la inteligencia artificial

Señaló que este terreno se ha convertido en un "campo estratégico que provoca retos importantes en términos de seguridad nacional y de soberanía" y lo comparó con el aspecto espacial y nuclear.

La reunión servirá para "examinar los desafíos de seguridad ligados al desarrollo y a los usos de esta tecnología, tanto en el terreno público como en el privado", agregó.

Además, el encuentro se centrará también en "las prioridades del Estado en la escala nacional y Europea".

Esta reunión estaba programada con anterioridad y no está vinculada con los recientes ciberataques sufridos por supermercados del país, que han generado una gran inquietud en el Gobierno francés, según reconoció el responsable de Economía, Roland Lescure.