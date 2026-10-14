Santiago de Chile cancela alerta roja por lluvias, pero persiste riesgo de deslizamientos

La medida de precaución se redujo luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó la atenuación de las condiciones climáticas que originaron fuertes lluvias con granizo y tormentas eléctricas el pasado martes, especialmente en sectores del centro y oriente de la ciudad.

En esa jornada se reportaron inundaciones en algunas estaciones de Metro que obstaculizaron el funcionamiento de su línea principal, mientras que los fuertes vientos causaron el desprendimiento de infraestructura liviana en un terminal de buses en el centro de la ciudad y se alcanzaron a notificar más de 36.000 hogares sin luz por parte de la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Según el último informe meteorológico, para este miércoles se esperan cielos despejados en la casi toda la región, con lluvias de baja intensidad en la zona de la precordillera y la cordillera, sectores donde se ubican las diez comunas que continúan con alerta moderada por posibles deslizamientos de tierra a causa de los flujos de agua.

Durante la última semana Chile se ha visto afectado por fuertes precipitaciones en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, en el este de la capital, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El temporal, con influencia del fenómeno de El Niño, comenzó a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.