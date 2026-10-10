Chile lidera América Latina: 19.750 euros en riqueza financiera neta por habitante

El Global Wealth Report 2026 de Allianz muestra además que el crecimiento de la riqueza estuvo impulsado, principalmente, por los mercados. Cuatro de cada cinco euros adicionales provinieron de ganancias de valoración, mientras el nuevo ahorro cayó 5,4%, hasta 4,1 billones de euros. A su vez, los valores negociables, entre acciones, bonos y fondos, aumentaron 12,4%, frente a 5,7% de los depósitos y 5% de los seguros y fondos de pensiones.

La concentración también permanece elevada. El 10% más rico de la población posee 85,4% de los activos financieros netos globales. Estados Unidos encabezó el ranking mundial en 2025 con un patrimonio financiero neto de 296.950 euros por habitante. En paralelo, América Latina se destacó por una expansión cercana al 11% de sus activos financieros brutos, mientras la riqueza financiera neta regional aumentó 11,3%.

Dentro de América Latina, Chile aparece como la economía con mayor riqueza financiera neta por habitante entre los países relevados. Registró 19.750 euros per cápita y ocupó el puesto 34 mundial. En conjunto, los hogares chilenos acumularon 392.000 millones de euros en activos financieros netos, luego de un crecimiento de 11,2% en 2025.

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México se ubicó en el segundo lugar regional, con 10.900 euros por habitante y el puesto 40 mundial. Brasil quedó tercero, con 8.530 euros per cápita y la posición 43. Sin embargo, por el tamaño de su economía, Brasil concentra el mayor volumen de activos financieros netos de los hogares de la región con 1,815 billones de euros, seguido por México, con 1,439 billones de euros.

Colombia aparece en el puesto 45 mundial, con 5.020 euros por habitante y 268.000 millones de euros en activos financieros netos. Más atrás se ubican Perú, con 2.290 euros per cápita, y Argentina, con 1.220 euros.

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El avance regional convive con una brecha considerable frente a las economías desarrolladas. Mientras Chile lidera América Latina con 19.750 euros por habitante, Estados Unidos supera los 296.000 euros. La diferencia refleja no solo distintos niveles de ingreso, sino también la profundidad de los mercados financieros, la capacidad de ahorro y la participación de los hogares en instrumentos de inversión de largo plazo.

Paraguay no forma parte de los países incluidos individualmente en el ranking de Allianz, pero los datos locales muestran avances importantes en inclusión financiera y, al mismo tiempo, desafíos para transformar ese mayor acceso en acumulación de activos.

La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031 indica que la proporción de adultos con una cuenta en una institución financiera o de dinero electrónico pasó de 21,7% en 2011 a 60,9% en 2024. En paralelo, la cantidad de cuentas de depósito se multiplicó por cinco durante la última década, impulsada por las cuentas básicas, la apertura remota y una mayor digitalización del sistema financiero.

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No obstante, el acceso no implica necesariamente mayor riqueza financiera. La estrategia también identifica una utilización todavía limitada del ahorro formal y una presencia relevante de mecanismos informales.

Por tanto, el desafío consiste en avanzar desde la inclusión financiera hacia la construcción de patrimonio. Esto requiere mayores niveles de ingreso y ahorro, pero también educación financiera, instrumentos de inversión accesibles, mayor participación en el mercado de capitales y opciones de largo plazo para los hogares.

Una economía con una base más amplia de ahorristas e inversionistas no solo fortalece el patrimonio de las familias, sino que también genera recursos internos para financiar empresas, proyectos productivos e inversión.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones