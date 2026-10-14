Taiwán advierte a la UE sobre los riesgos de una excesiva "dependencia" de China

En una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia (Polonia), el canciller denunció que Pekín "no respeta las reglas" del sistema de comercio mundial, al basar su modelo económico en "subvenciones estatales masivas" y en "prácticas desleales y ajenas al mercado" para "socavar y arrollar" a los competidores europeos.

"Su objetivo no es el beneficio mutuo, sino la dominación: hacer que Europa sea dependiente, controlar los mercados europeos y, en última instancia, reducir a todo un continente a la condición de dependencia económica", aseveró Lin, según la transcripción íntegra de su discurso difundida este miércoles por su ministerio.

El jefe de la diplomacia taiwanesa subrayó además que depender de China no es solo un "riesgo económico", sino también una "amenaza" para la propia libertad y soberanía de Europa, y defendió que Taipéi ha desarrollado una economía y una base tecnológica que Pekín "no puede manipular ni tomar como rehén".

"Precisamente por eso Taiwán y Europa son socios naturales (...). Nuestros valores son los mismos. Nuestras economías y nuestras tecnologías son complementarias. Taiwán no le pide a Europa que cambie una dependencia por otra; estamos junto a Europa como un socio en el que realmente puede confiar", insistió el ministro.

Como muestra de esa cooperación, Lin destacó los planes para establecer un parque tecnológico en Polonia que, según dijo, llevará la "fuerza industrial" de Taiwán al "corazón industrial" de Europa.

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"La IA (inteligencia artificial) es una revolución industrial de escala histórica. El núcleo de esta revolución pasa por Taiwán. La reindustrialización de Europa no debe aspirar simplemente a restaurar la industria del pasado. Debe construir la industria del futuro: una reindustrialización impulsada por la IA", recalcó.

Lin llegó a Polonia para asistir, por segundo año consecutivo, a este foro, celebrado los días lunes y martes.

El único Estado europeo que mantiene lazos oficiales con Taipéi es la Santa Sede, aunque numerosos países de Europa Central y del Este han estrechado sus lazos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Las palabras del canciller taiwanés se produjeron en vísperas del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre, en el que los líderes de los Estados miembros de la UE tienen previsto abordar el actual estado en las relaciones económicas y comerciales entre Pekín y Bruselas.