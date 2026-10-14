Taiwán inicia diez días de maniobras para entrenar la "defensa prolongada" de la isla

En una rueda de prensa a finales de septiembre, el general de brigada Lin Shih-wei explicó que la primera jornada estará dedicada al despliegue operativo de las tropas, y en ella, se pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante posibles incidencias y la preparación de las operaciones de ataque o defensa.

Este ejercicio, denominado Lu Sheng, se prolongará hasta el 23 de octubre y contará con la participación de las Brigadas de Armas Combinadas 269.ª, con sede en la ciudad norteña de Taoyuan, y 564.ª, destacada en la sureña Kaohsiung.

Según el Ministerio de Defensa Nacional, el ensayo tendrá como eje "la resistencia escalonada y las operaciones prolongadas" y se desarrollará sin pausa las 24 horas del día, con el fin de "acercar a los soldados a escenarios reales de combate, templar su voluntad y su resistencia operativa, y alcanzar los objetivos de entrenamiento".

Las operaciones de defensa prolongada parten de la premisa de que, frente a una eventual invasión china, Taiwán no solo debe intentar impedir un desembarco en las playas, sino también establecer sucesivas líneas de defensa en su territorio para desgastar al enemigo y alargar el conflicto lo máximo posible.

Durante los diez días de ejercicios, las tropas emplearán sistemas de mando y control, drones de reconocimiento y ataque y nuevo equipamiento, como los carros de combate M1A2T Abrams de origen estadounidense, con el objetivo de validar su "empleo táctico", apuntó la cartera castrense.

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Estas maniobras tuvieron su debut en 2025, cuando el Ejército unificó bajo el nombre Lu Sheng los distintos simulacros regionales que existían a nivel de brigada, y su primera edición duró siete días y seis noches.

El énfasis en el combate continuado y sin guion previo forma parte de los esfuerzos del Gobierno taiwanés por recrear entornos bélicos realistas ante la creciente presión militar de China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949.

Además, el Lu Sheng de este año coincide con una serie de maniobras chinas, en su mayoría con fuego real, que comenzaron el lunes frente a las costas del gigante asiático y se prolongarán hasta el 20 de octubre.