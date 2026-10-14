Turquía interviene la mayor televisión opositora del país

La policía efectuó de madrugada una redada en el edificio de la emisora en Estambul, interrumpió las emisiones e impidió la entrada de los trabajadores al edificio, informa el diario turco Cumhuriyet.

Las autoridades han nombrado a un interventor para dirigir la empresa, un procedimiento que el partido opositor Yeni ha denunciado como "propio de dictadores".

La policía inició la redada hacia las 06.00 hora local (03.00 GMT), cerrando al tráfico la calle en la que se sitúa el edificio y obligando a cortar las emisiones.

El editor de la emisora, Suat Toktas, se negó a colaborar con el interventor nombrado por el Gobierno, señala Halk TV en su página web, aún accesible, y el canal emite actualmente reposiciones de un programa de cocina y naturaleza.

Según un comunicado de la Fiscalía de Estambul, citada por Cumhuriyet, la intervención se debe a una denuncia por delitos de corrupción y blanqueo de dinero supuestamente cometidos en otra empresa del dueño de la emisora, Cafer Mahiroglu, en el ámbito de licitaciones municipales en Esmirna.

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La Fiscalía emitió orden de detención contra 17 personas, de las que 11 ya han sido arrestadas, señala este comunicado, sin especificar sus identidades.

Halk TV, fundado en 2005 con una línea cercana a la oposición socialdemócrata de Turquía, ha ganado una gran popularidad en los últimos años como principal cadena con información crítica con el Gobierno.

Acumulaba numerosas multas administrativas y órdenes de suspender temporalmente programas de entrevistas, a menudo por opiniones de sus entrevistados, que las autoridades calificaban de "falta de respeto".

El partido socialdemócrata Yeni, actualmente la mayor formación opositora del país, calificó la decisión de intervenir la emisora "un error histórico" de dirigentes "débiles y cobardes".

"Hacer redadas de madrugada en un canal de televisión para intervenirlo es algo propio de dictadores", dijo el dirigente del partido, Özgür Özel, en la red X.

Recordó que la intervención se produce precisamente en el día en el que tendrá lugar una sesión del juicio contra el alcalde encarcelado de Estambul, Ekrem Imamoglu, designado candidato presidencial del Yeni, en el que este hará su discurso de defensa.

La Asociación Progresista de Periodistas (ÇGD) ha descrito en un comunicado la intervención del canal como "una interferencia grave en la libertad de prensa y de expresión".