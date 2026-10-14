Mundo
14 de octubre de 2026 - 05:15

Una huelga de 300.000 empleados públicos paraliza los servicios en Irlanda

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Dublín, 14 oct (EFE).- Más de 300.000 empleados públicos de Irlanda secundan este miércoles una huelga nacional de 24 horas que afecta a la educación, la sanidad y numerosos servicios administrativos, ante la falta de avances en las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo salarial con el Gobierno.

Por EFE
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El parón, el mayor de estas características desde la crisis económica de 2008, ha provocado el cierre de casi todos los colegios de primaria y secundaria, así como de numerosos centros universitarios, mientras que miles de citas médicas y procedimientos hospitalarios han sido cancelados.

La movilización incluye a profesores, enfermeros, médicos, funcionarios y trabajadores de distintos servicios públicos, que han organizado piquetes en centros de trabajo de todo el país.

En el ámbito sanitario, los hospitales mantienen los servicios de urgencias y otras prestaciones críticas, aunque la actividad ordinaria se ha visto significativamente alterada.

Los servicios de ambulancias operan con limitaciones, si bien los médicos de cabecera y las farmacias continúan atendiendo a los pacientes.

La huelga también afecta a la administración de Justicia, con la cancelación de prácticamente todas las vistas judiciales, salvo determinados procedimientos urgentes.

El conflicto enfrenta a los sindicatos del sector público con el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, por las condiciones para negociar un nuevo acuerdo salarial, después de que el anterior expirase a finales de junio.

Las organizaciones sindicales reclaman que las conversaciones comiencen con compromisos concretos sobre las subidas salariales y mecanismos que protejan el poder adquisitivo frente a la inflación y el alza del coste de la vida.

El Gobierno, por su parte, sostiene que las negociaciones deben abordar también la productividad, la modernización de los servicios y los cambios en las condiciones laborales, y rechaza que los sindicatos impongan requisitos previos al inicio del diálogo.

El ministro de Gasto Público, Jack Chambers, ha instado a las organizaciones sindicales a retomar las conversaciones y evitar nuevas interrupciones en los servicios esenciales, ya que han anunciado una segunda jornada de paro para el próximo 21 de octubre si no hay acuerdos.