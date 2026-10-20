Acampados portugueses dicen que volverán a las plazas y piden huelga ibérica por vivienda

El desalojo, realizado hacia las 6.00, hora local (5.00 GMT), en la plaza de D. Pedro IV, conocida como Rossio, en Lisboa, y en la plaza de D. João I de Oporto, se produjo tras días de advertencias por parte de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y del Gobierno portugués, que sostienen que, por ley, no se pueden mantener protestas en la calle durante la madrugada.

En el caso de Oporto, la acampada comenzó hace más de una semana, aunque sus participantes tuvieron que retirarse durante una noche, el jueves pasado, tras unas cargas policiales que dejaron varios heridos, mientras que en Lisboa comenzó el sábado.

Según la PSP, los agentes intentaron esta madrugada facilitar mediante el diálogo la salida voluntaria de los participantes y la retirada de las estructuras, antes de emitir órdenes expresas de dispersión y advertir de posibles delitos de desobediencia.

En Lisboa, un grupo de manifestantes se negó a abandonar la plaza y adoptó comportamientos de "resistencia activa", afirmó el cuerpo policial, que aseguró que su intervención siguió criterios de "necesidad, adecuación y proporcionalidad".

Esta versión contrasta con la de los manifestantes, que denunciaron haber recibido esta madrugada golpes, empujones y la retirada de tiendas cuando todavía había personas dentro.

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Pese al desalojo, los acampados han anunciado que seguirán protestando y volverán esta tarde a las mismas plazas para reunirse en asamblea y decidir si vuelven a acampar.

"Vamos a seguir acampando, vamos a seguir resistiendo tanto aquí como en Oporto, eso no va a parar y el ruido va a aumentar. La crisis habitacional incluye a todo el país, a varios países: el Estado español, Francia... Todos están luchando por lo mismo", afirmó Ana Luiza, integrante de la acampada en Lisboa, a EFE tras el desalojo.

Tampoco cejan en su empeño de impulsar una huelga general ibérica por la vivienda para el 11 de noviembre.

Ana Luiza explicó que los acampados ya habían creado un grupo para coordinarse entre Lisboa, Oporto y Madrid y habían iniciado contactos para plantear la iniciativa a la central sindical portuguesa CGTP, cuyo respaldo esperan conseguir.

Ante estos operativos, el Ministerio del Interior, del que depende la seguridad interna del país, defendió en un comunicado el "profesionalismo" de la PSP y reafirmó su confianza en sus agentes.

El departamento sostuvo que las fuerzas de seguridad priorizaron el diálogo y la persuasión para evitar el uso de la fuerza y que solo actuaron después de varios contactos con los manifestantes y de agotar los esfuerzos para lograr la retirada voluntaria de las tiendas.

Por otro lado, tanto el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, como otros miembros del Gobierno de centroderecha se negaron a pronunciarse sobre los operativos policiales.

"No contribuyo a circos mediáticos", respondió Duarte al ser preguntado por las acampadas, quien matizó que está esperando la respuesta del Movimiento por la Vivienda para una posible reunión.

Desde la oposición, el secretario del Partido Socialista (PS, tercera fuerza en el Parlamento), José Luís Carneiro, afirmó ante la prensa que "las personas tienen legitimidad para mostrar su indignación", pero recordó que deben hacerlo con "respeto por la ley y el Estado de Derecho democrático".

En un acto de la Policía Judicial en Lisboa, el presidente de Portugal, António José Seguro, aseguró estar "atento y vigilante" y señaló que depende de sus dirigentes y órganos de soberanía el "prestigio" del cuerpo policial, según informaron medios locales.

Según Eurostat, los precios de la vivienda en Portugal aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7 % registrado en el conjunto de la Unión Europea.