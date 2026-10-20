Centenares de universitarios protestan contra el líder indonesio en plena caída económica

Coreando consignas como "Esto no es un desastre natural, sino político", los jóvenes criticaron la gestión del Gobierno de los incendios, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma, que empeoraron desde agosto y han generado una calima que solo en el país ha afectado a 40 millones de personas, según estimaciones de Greenpeace.

El coordinador de la Junta Estudiantil de la Universidad de Indonesia, Hafidz Hernanda, dijo a EFE que los manifestantes tienen cinco exigencias, empezando por la necesidad de declarar la ola de incendios un desastre nacional, algo que también han pedido organizaciones ambientalistas y que el Ejecutivo rechaza.

Además de esta situación -que ha deteriorado la calidad del aire en Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Brunéi-, el dirigente estudiantil considera urgente ampliar el espacio civil y "detener la militarización", después de que Prabowo ampliara el acceso de militares a puestos políticos, así como "poner fin a la corrupción y el nepotismo".

También, prosiguió, es necesario "mejorar el sistema económico y financiero para elevar el nivel de bienestar de la población", cuatro días después de que la bolsa de Indonesia -la economía más grande del Sudeste Asiático- se desplomara más de un 10 % en medio de incertidumbre sobre la solidez de su mercado bursátil.

A través de cánticos y pancartas los manifestantes denunciaron que los dos primeros años del quinquenio que Prabowo obtuvo en las urnas representan un "gran retroceso" para el archipiélago, en el que viven cerca de 290 millones de personas.

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"Si observamos el estado actual de la educación, la sanidad, los servicios públicos, la calidad de la democracia, la confianza pública, la carga fiscal, la situación de nuestros mercados de capitales, veremos que todo está roto", dijo a EFE Annette Mau, miembro de la Alianza de Madres Indonesias.

Esta agrupación ha sido una de las que ha criticado el programa de comidas escolares gratuitas, un plan bandera de Prabowo, al que ha destinado cerca de 19.000 millones de dólares y que ha sido criticado por numerosos casos de intoxicación de niños en las escuelas y por la corrupción de la que ha sido acusada su directiva.

Prabowo, un exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos en el pasado, abanderó este programa para hacer frente a altos índices de desnutrición y obesidad infantil, lo que le ayudó a ganar el poder en 2024 junto con otras medidas tachadas de populistas, con la promesa de fondo de acelerar el crecimiento económico al 8 %.