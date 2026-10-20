Ecuador mantiene un déficit en el comercio exterior no petrolero con Perú

La información la difundió en momentos en que se desarrolla, en Lima, el XVII Gabinete Binacional, que incluye el encuentro este martes entre los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori.
Los datos de Fedexpor señalan un déficit para Ecuador que llegó a 590 millones de dólares en 2022, a 589 millones de dólares (2023) y a 417 millones de dólares (2024).
Si bien el déficit sigue existiendo, los productos de Ecuador están ganando mayor terreno y dinamismo en el mercado peruano con ventas por 611 millones de dólares en 2025, frente a los 481 millones de dólares en 2024.
Según las estadísticas disponibles de este año, las exportaciones ecuatorianas entre enero y agosto totalizaron 511 millones de dólares y las importaciones llegaron a 762 millones de dólares.
En ese mismo lapso de 2025, Ecuador exportó a Perú productos por 390 millones de dólares, mientras las importaciones llegaron a 670 millones de dólares, dejando un déficit de 280 millones de dólares.
En 2025, Perú se constituyó como el octavo mercado de destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador, y actualmente, ese mercado recibe más de 712 productos de exportación, señaló Fedexpor.
Entre los principales productos de exportación a Perú figuran minerales y metales, tableros de madera, línea blanca, plástico y sus manufacturas, y alimento para animales.
Más de 526 empresas están vinculadas a la exportación hacia ese país.
Dentro de los principales productos de importación se encuentran también alimentos para animales, así como cobre y sus manufacturas, plástico y sus manufacturas, productos cerámicos, y preparaciones alimenticias diversas.
Basados en datos del Banco Central, Fedexpor indicó que alrededor del 79 % de las importaciones no petroleras corresponden a insumos utilizados para la producción de bienes en Ecuador.
Fedexpor participó el lunes en la XVIII Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana, realizada en Lima.
El vicepresidente ejecutivo de Fedexpor, Iván Ortiz, planteó una agenda común para 2027 con los objetivos de digitalizar los procesos fronterizos para dar mayor fluidez y mejorar la seguridad en el comercio de mercancías, y mejorar el posicionamiento y la escalabilidad de los servicios ecuatorianos en el mercado peruano.
En el primer eje, Ortiz propuso poner en marcha el certificado de origen digital Ecuador-Perú en el primer semestre de 2027 -hoy ambos países lo intercambian con Colombia, pero no entre sí- y sumar certificados fito y zoosanitarios electrónicos hasta lograr una ventanilla única interoperable.
El segundo eje busca reducir la brecha entre las exportaciones ecuatorianas de bienes y servicios hacia Perú.
Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones suramericanas se relanzaron en 1998 con proyectos de integración, tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a unas históricas discrepancias limítrofes que generaron conflictos en varias oportunidades durante las décadas anteriores.