El Gobierno español desliga la visita de Milei a España de las relaciones con Argentina

Milei, que viaja por séptima vez a España desde que inició su mandato, ha participado en otras ocasiones en actos del partido ultraderechista Vox, pero esta vez no está previsto que se reúna con el líder de esta formación, Santiago Abascal, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.

Abascal mantuvo una conversación con el mandatario argentino antes de que este emprendiera viaje a España en la que le explicó que su agenda de precampaña le llevará a varias provincias durante esta semana, mientras que está pendiente de confirmarse un posible encuentro de Milei con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, fue preguntada por la visita de Milei en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, y por la posibilidad de que repita ataques contra el Ejecutivo que puedan condicionar su presencia en la cumbre iberoamericana de Madrid.

Saiz evitó hacer comentarios sobre la visita y se limitó a señalar que el Gobierno tiene una política exterior que trabaja para respetar las buenas relaciones entre países, y a destacar la relevancia de la cumbre iberoamericana.

Fuentes del Ejecutivo han recordado que la visita de Milei no es un viaje de Estado, y que cuando ha venido otras veces nunca se ha reunido con miembros del Gobierno.

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Tras preguntarse por qué Abascal no quiere ahora reunirse con él (en alusión a que pueda entender que en este momento podría perjudicar sus expectativas electorales), recalcaron que es evidente la distancia sideral existente entre la ideología de Milei y la del Gobierno.

Pero precisaron que eso no impide que exista una buena relación entre los dos países y que se siga esperando su presencia en la cumbre iberoamericana.

Una presencia que no se ha confirmado y que recuerdan que es habitual que en estas cumbres muchas asistencias no se confirmen hasta el último momento.

Por su parte, fuentes socialistas han asegurado que saludan la visita de Milei a España porque tienen el convencimiento de que electoralmente puede beneficiar a las expectativas de las formaciones progresistas.