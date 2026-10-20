El temporal de lluvias que provocó al menos cuatro fallecidos en España pierde fuerza

El temporal Adam causó tantos estragos en el este español durante los últimos días, con acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado en zonas valencianas, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes que declarará como zona catastrófica a los municipios más afectados para aliviar su recuperación.

La mejoría meteorológica y del estado del mar, tras presentar olas que alcanzaron cuatro metros, permitió al Gobierno regional valenciano levantar los confinamientos que seguían vigentes en ocho municipios del litoral de esa comunidad, así como iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pese a la mejora de la situación, el daño provocado por las inundaciones continúa dificultando la circulación por carretera en varios puntos del litoral valenciano.

También en Cataluña (noreste), otra de las comunidades más afectadas, se desactivó este martes la alerta de peligro extremo ante la mejora de las condiciones meteorológicas, después de que durante la pasada madrugada los bomberos del Gobierno regional catalán efectuaran 19 servicios relacionados con las fuertes precipitaciones.

Son en total cuatro los fallecidos por el temporal: el lunes fue hallada una mujer muerta en el bajo de su casa en Oliva (Valencia, este).

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Poco después, las autoridades españolas encontraron el cuerpo sin vida de hombre de 64 años, fallecido a causa de un infarto en un cámping de la misma localidad.

A estas dos víctimas mortales se suman otras dos durante el fin de semana: una mujer que el domingo por la tarde entró en el mar en Sagunto (Valencia) durante el temporal y cuyo cadáver fue localizado después en la cercana Canet d'En Berenguer y otra víctima en Cabrera de Mar (Barcelona) tras ser arrastrada a seis kilómetros del punto en el que desapareció.

Este martes se encontró el cadáver de un agricultor, pero su muerte podría estar relacionada con un problema de salud, según informó la Guardia Civil.

Adam será reabsorbido este martes por una vaguada que seguirá favoreciendo cierta inestabilidad en algunas zonas de España, aunque el temporal en el Mediterráneo irá perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.

A primera hora de la mañana permanecían bajo aviso amarillo por lluvias el archipiélago mediterráneo de Baleares, Jaén (Andalucía, sur), Barcelona y Gerona (Cataluña, noreste), con precipitaciones que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas.

En Cataluña y Baleares también se esperan tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Además, a partir de la tarde se prevé temporal marítimo en el Ampurdán (Gerona), con aviso amarillo.

Según las previsiones de la Agencia de Meteorología (Aemet), a partir del mediodía las lluvias tenderán a remitir y, aunque todavía podrán producirse algunos chaparrones y tormentas en el litoral mediterráneo y Baleares, serán en general mucho más aislados y débiles, lo que permitirá dar por finalizado el temporal asociado a la dana.