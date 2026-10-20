GM confirma que incorporará modelos híbridos en varios segmentos clave

Durante una conferencia telefónica con analistas tras la publicación de los resultados del tercer trimestre, Barra afirmó que GM tendrá híbridos "en múltiples segmentos" y precisó que su desarrollo ya está incluido en los planes de inversión de la compañía, por lo que no requerirá gastos adicionales de capital o ingeniería.

GM dará a conocer más detalles a medida que se acerque el lanzamiento de los nuevos vehículos.

La ejecutiva señaló que buena parte de las actuales ventas de híbridos en Estados Unidos se concentra en automóviles compactos y medianos, así como en monovolúmenes, segmentos en los que GM actualmente no participa.

Barra añadió que la demanda de los modelos actuales de la compañía sigue siendo elevada y puso como ejemplo el Chevrolet Equinox, cuya producción se encuentra al máximo de capacidad.

La confirmación de los nuevos híbridos se produce después de que GM haya reducido su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE) para adaptarla a la demanda y a los cambios regulatorios.

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El director financiero de GM, Paul Jacobson, señaló que la reducción de volúmenes y costes fijos permitirá reducir este año entre 1.000 y 1.500 millones de dólares las pérdidas de las operaciones de VE.

GM informó este martes de que obtuvo un beneficio neto de 7.267 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, un 21 % más que en el mismo periodo del año anterior, y de que ganó 3.335 millones de dólares en el tercer trimestre, periodo en el que registró menores cargos relacionados con la reestructuración de sus operaciones de vehículos eléctricos.

GM contabilizó en el tercer trimestre 238 millones de dólares en cargos relacionados con la reestructuración de su capacidad y su red de producción de vehículos eléctricos (VE), frente a 1.592 millones de dólares un año antes.

Jacobson añadió que GM prevé nuevas mejoras en la rentabilidad de los eléctricos a partir de 2028 y 2029, con la introducción de una nueva generación de baterías.

Los directivos también advirtieron de que el encarecimiento de las materias primas y de la logística en las últimas semanas está complicando las perspectivas para 2027.

GM calcula que, si los actuales precios de las materias primas se mantuviesen, podrían representar el próximo año un impacto adicional de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, y elevar a alrededor de 2.000 millones de dólares el efecto negativo total sobre su beneficio operativo ajustado.

Jacobson reconoció que los precios tendrían que moderarse desde sus niveles actuales para que GM pueda mantener con confianza su objetivo de aumentar los beneficios en 2027.

Barra señaló que la compañía intensificará la reducción de costes, entre otras medidas, mediante un mayor uso de la inteligencia artificial en diseño, fabricación y otras áreas de la empresa.

GM también confirmó que prevé lanzar en 2028, en el Cadillac Escalade IQ, su primer sistema de conducción autónoma para autopistas, una evolución de su actual tecnología Super Cruise.

Barra aseguró que el sistema estará diseñado para circular a velocidades de autopista y adelantó que GM ofrecerá este miércoles nuevos detalles sobre la tecnología durante un evento de la compañía.