Irán dice que Irak acordó expulsar o entregar a Teherán los grupos opositores kurdoiraníes

"En el marco de la cooperación de seguridad entre la República Islámica de Irán y la República de Irak, ambas partes acordaron (...) la expulsión de los elementos de los grupos separatistas terroristas iraníes de la región del Kurdistán iraquí o su entrega a Irán", escribió el diplomático en su cuenta de X.

Sin embargo, el comunicado difundido el lunes por la oficina del asesor de Seguridad Nacional iraquí, Qasim al Aboudi, no mencionó ningún acuerdo sobre la expulsión de estos grupos ni la entrega de sus miembros a las autoridades iraníes.

Según esa nota, la reunión celebrada en Bagdad contó con la participación de representantes iraníes y de una delegación del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), y abordó cuestiones pendientes en la aplicación del acuerdo de seguridad entre Irak e Irán y el seguimiento de la implementación de los compromisos pactados.

El comunicado iraquí señaló que el objetivo era encontrar soluciones prácticas para aplicar las disposiciones del acuerdo y fortalecer la cooperación entre el Gobierno federal, la administración kurda y las autoridades iraníes.

Irak e Irán firmaron entre marzo y agosto de 2023 varios acuerdos de cooperación y de seguridad por los que Bagdad se comprometió a reforzar la vigilancia de la frontera común, desarmar a los grupos opositores kurdoiraníes y trasladarlos lejos de las zonas fronterizas.

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En septiembre de ese año, las autoridades iraquíes anunciaron que las organizaciones habían sido desarmadas y sus posiciones fronterizas evacuadas, mientras que sus integrantes fueron trasladados a zonas designadas, donde se preveía facilitar su protección y su tratamiento como refugiados.

Entre las organizaciones con presencia en el Kurdistán iraquí y en las zonas fronterizas entre Irak e Irán figuran el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI), Komala, el Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) y el Partido por la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), a los que Teherán considera una amenaza para su seguridad nacional.

Pese al acuerdo, Irán ha continuado atacando posiciones de estos grupos con misiles y drones.

El anuncio iraní se produce en medio de las tensiones regionales, mientras las autoridades iraquíes insisten en que su territorio no debe utilizarse para amenazar a países vecinos.