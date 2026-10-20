Irlanda del Norte ofrece a Ryanair 77 millones de euros para una planta de motores

El departamento de Economía aportó hoy a la Asamblea autónoma detalles de este plan de incentivos encaminado a llevar a la región la "mayor inversión extranjera directa en dos décadas".

Su secretario permanente, Ian Snowden, recordó a los legisladores que la nueva instalación de la aerolínea irlandesa de bajo coste, valorada en unos 400 millones de euros, crearía hasta seiscientos nuevos puestos de trabajo.

Ryanair confirmó el pasado año que asumirá a partir de 2029 el mantenimiento, reparación y revisión (MRO, en inglés) de los motores de su flota de aviones Boeing a través de la construcción en Europa de dos instalaciones.

Del total de la citada subvención, 30 millones de libras (35,6 millones de euros), según Snowden, saldrán de la llamada Zona de Inversión Mejorada de Irlanda del Norte (EIZ, en inglés), una iniciativa estatal destinada a impulsar la inversión y la productividad industrial en la provincia.

Otros 10 millones de libras (11,8 millones de euros) serían aportados por el departamento de Economía norirlandés y el resto por el Gobierno central del Reino Unido, agregó el alto funcionario.

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El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, indicó el pasado abril que la aerolínea estudiaba seis posibles ubicaciones para instalar sus dos centros MRO: España, Italia, Polonia, los países bálticos, Irlanda del Norte y Marruecos.

El directivo señaló que la compañía mantenía negociaciones activas en esos seis territorios y esperaba decidir la ubicación del primer centro en un plazo de unos meses.