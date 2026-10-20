Italia busca 5.000 millones de euros en el sector financiero para sus presupuestos de 2027

El vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, avanzó este martes que esta "contribución" a las cuentas públicas "deberá llegar de todo el mundo financiero" y asegurador, y que también se implicará a la entidad pública 'Cassa Depositi e Prestiti' (CDP).

"Estamos trabajando en ello", declaró el socio de Meloni en un foro económico en Roma, aunque sin especificar el modo en que piensan recaudar esa cantidad.

Tajani, como en años anteriores, volvió a rechazar cualquier impuesto a los beneficios extraordinarios de las bancas italianas.

El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, prepara ya los que serán los últimos Presupuestos Generales de la legislatura antes de las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2027.

Lo hace en un contexto adverso para las cuentas públicas, con una inflación que ha repuntado al 4,7 % en septiembre, especialmente grave en los precios de la energía, y sin poder abandonar el procedimiento por déficit excesivo de la Unión Europea (UE).

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Asimismo, las regiones del norte, el motor económico del país, se ven sacudidas por las protestas sociales, mientras en el sur, la huelga de transportistas por el encarecimiento del carburante está vaciando los mercados de las ciudades.

En este contexto, la pasada noche tuvo lugar una reunión sobre los Presupuestos entre los partidos de la coalición gubernamental, los Hermanos de Italia de Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Tajani.

En este encuentro se habló sobre "las prioridades" y los recursos disponibles del plan económico y del estado de las negociaciones para obtener un mayor margen de flexibilidad de la UE.

Por eso, según fuentes gubernamentales, la presentación de las cuentas públicas "se retrasará unos días".

Pero también se trató dicha contribución solicitada al sector financiero.

"El diálogo continuará en los próximos días con el objetivo de encontrar un equilibrio entre las prioridades de la mayoría parlamentaria y los márgenes financieros disponibles", adelantan las fuentes.