La CE plantea una flota de rompehielos comunitaria y mantener moratoria energética ártica

"Cuando vemos cómo Rusia está reforzando su presencia militar en el Ártico, aplicando estrategias híbridas contra sus vecinos y redefiniendo la seguridad en el Ártico, esto repercute en la Unión Europea en su conjunto", indicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una comparecencia para presentar la iniciativa.

Von der Leyen reconoció que los cambios que afronta la región (se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta) van a abrir "nuevas oportunidades", pero enfatizó que "el Ártico pertenece a sus habitantes, las familias, las comunidades, los pueblos indígenas y los jóvenes que quieren labrarse un futuro en el Ártico: es su hogar".

En la nueva estrategia, que va más allá de la presentada para la región en 2021, Bruselas delinea acciones enfocadas en incrementar la seguridad "de forma complementaria con la OTAN" para proteger infraestructuras críticas.

Así, propone la ampliación de la capacidad europea de rompehielos, en cuyo diseño y construcción es líder nivel mundial Finlandia aunque lejos de la capacidad que ostenta Rusia (con unos 40 de esos barcos).

"Es necesario que los Estados miembros de la UE mejoren la flota de rompehielos para satisfacer las necesidades de seguridad marítima, incluida la capacidad de reparación de cables, así como con fines de investigación", indicaron fuentes comunitarias, que abogaron por mayor coordinación y, "posiblemente, el intercambio de recursos" y la contratación conjunta.

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Además, a fin de mejorar la vigilancia y el intercambio de información, la CE insta a crear un nuevo Centro de Seguridad Marítima que, como primer paso, contará con un Centro de Cables del Ártico para supervisar, proteger y ayudar a reparar los cables submarinos en el Atlántico Norte y el Ártico.

La Comisión destaca que en el Ártico están surgiendo oportunidades de cooperación económica en los ámbitos de las energías renovables, las materias primas esenciales, el transporte de doble uso, la conectividad digital y las industrias marítimas sostenibles.

"No realizaremos perforaciones en el Ártico, ni compraremos hidrocarburos procedentes del Ártico. Ésa es nuestra decisión", comentaron fuentes comunitarias, que agregaron que "no necesitamos los recursos del Ártico para garantizar nuestro suministro energético".

Explicaron que, si se llevaran a cabo actividades de desarrollo, exploración e incluso perforación en el Ártico, se tardaría varios años -hasta una década, dijeron- en extraer esos recursos del subsuelo, un periodo de tiempo en el que la UE no prevé necesitar "ninguno de esos recursos, y desde luego no los del Ártico".

Por otro lado, la CE llama a reforzar las conexiones de transportes y por satélite, la conectividad por cable submarino a través del Pan-Arctic Cable -que conectará Groenlandia directamente con Europa continental- y el intercambio de datos a través de OceanEye, la nueva iniciativa comunitaria para el seguimiento de los océanos.

Finalmente, la estrategia de la UE perseguirá crear oportunidades para las comunidades en la región del Ártico (que ya se beneficia de más de 1.000 millones de euros de ayudas de cohesión en 2021-2027), con más plazas Erasmus+ e intercambios, así como luchar contra las injerencias y la manipulación de la información por parte de potencias extranjeras.