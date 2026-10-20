La Eurocámara apoya crear un centro europeo de materias primas que haga compras conjuntas

Los eurodiputados aprobaron con 470 votos a favor, 83 en contra y 108 abstenciones su postura para negociar con los Estados miembros el plan bautizado como Resource EU, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2025 para reforzar la Ley de Materias Primas Críticas adoptada dos años antes.

Uno de los principales cambios es la creación de este centro que, según los eurodiputados, debería establecerse como una agencia de la UE con sus propios mecanismos de gobernanza y una financiación específica y suficiente para cumplir su mandato, incluidos 2.000 millones de euros del Fondo para materias primas críticas propuesto dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

Este centro "aunaría inteligencia de mercado, planificación de resiliencia, reservas, compras conjuntas, participación de partes interesadas e instrumentos de financiación", según indicó la Eurocámara en un comunicado.

"Europa no puede permitirse quedarse al margen mientras otros refuerzan su control sobre las materias primas críticas. Necesitamos un centro europeo que cuente con los recursos financieros y el mandato necesarios para actuar con rapidez, anticiparse a las interrupciones en el suministro y garantizar que nuestras necesidades no puedan convertirse en instrumentos de presión geopolítica", dijo el responsable del dosier en el Parlamento, el socialista neerlandés Mohammed Chahim.

Los eurodiputados apoyan además la idea de crear una "cláusula de control de exportaciones condicional" que permita a la Comisión Europa restringir la exportación de deshechos de imanes permanentes de modo que estos puedan reciclarse dentro de la Unión Europea.

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La UE importa de China el 90 % de las 20.000 toneladas de imanes permanentes que consume y Bruselas calcula que, con el reciclado, el bloque podría cubrir por sí mismo el 20 % de su demanda.

El Parlamento también es favorable a que las grandes empresas que usen materias primas críticas en sectores estratégicos (como baterías, equipamiento de hidrógeno, aeronaves, satélites, drones o chips avanzados) tengan ciertas obligaciones para garantizar la resiliencia, como hacer un mapeo de sus cadenas de suministro o adoptar medidas para reducir vulnerabilidades.

Sin embargo, insta a que sea la Comisión Europea y no los Estados miembros quienes identifiquen a esas empresas.

Por otro lado, los eurodiputados piden introducir mecanismos de estabilización de precios para las materias primas, como los contratos por diferencia, que "podrían dar a los desarrolladores de proyectos de extracción, procesado y reciclado certidumbre sobre sus ingresos".

Tras la aprobación en pleno, la Eurocámara puede ahora pasar a negociar con los Estados miembros el texto definitivo de las medidas.

La meta es reducir la dependencia europea de suministradores terceros, que en el caso de China alcanza el 99 % para las tierras raras o el 93 % para el magnesio, entre otros elementos de los que es principal proveedor de la UE, que también importa más del 70 % de ciertas materias desde otros países como Chile, Sudáfrica, Brasil o Turquía.

Tener un suministro más diversificado evitaría problemas como los que sufrieron muchas empresas europeas en 2025 a raíz de los controles chinos a la exportación de tierras raras y chips, por ejemplo.