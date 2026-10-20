La UE importó productos de energía verde en 2025 por más del doble de lo que exportó

Los paneles solares concentraron la mayor parte de las importaciones, con 8.000 millones de euros, un 27,7 % menos que el año anterior, mientras que su volumen descendió sólo un 4 %, lo que refleja una caída de los precios medios.

China mantuvo su dominio absoluto en este mercado, al suministrar el 98,6 % de los paneles solares importados por la UE.

Las importaciones de biocombustibles alcanzaron los 2.700 millones de euros, un 7,9 % menos, mientras que las de aerogeneradores aumentaron un 40,6 %, hasta los 700 millones.

En cuanto a las exportaciones, los aerogeneradores encabezaron las ventas europeas al exterior, con 3.100 millones de euros, un 10,8 % más que en 2024.

Las exportaciones de biocombustibles cayeron un 45,9 %, hasta los 1.000 millones, y las de paneles solares retrocedieron un 23,6 %, hasta los 500 millones.

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Eurostat constató además que China desplazó a la India como principal proveedor de aerogeneradores de la UE, con una cuota del 59,6 %, frente al 41,3 % de 2024.