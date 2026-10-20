Los homicidios en Uruguay suben un 13,5 % en los primeros nueve meses del año

De este total, 111 asesinatos se cometieron durante el trimestre de julio, agosto y septiembre, un aumento del 20,7 % en comparación con el mismo período de 2025 y del 15,6 % en comparación con 2024.

En lo que va del año, fueron asesinados 18 menores de edad en el país sudamericano, lo que también representa un aumento en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 14.

Además, hubo un aumento de 13,5 % en los heridos por arma de fuego, de 1,5 % en lesiones y de 3,9 % en amenazas.

No obstante, el total de delitos acumula un descenso del 0,6 % en los primeros nueve meses del año y del 2 % en el último trimestre. Esto se explica en la baja de otros indicadores.

El informe contabiliza 15 mujeres asesinadas por violencia basada en género en lo que va del año, cinco en el último trimestre y una menos que en los primeros nueve meses de 2025.

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Los delitos sexuales registrados descendieron 6,4 % al pasar de 2.311 a 2.163 y los casos de violencia de género y asociados bajaron 2,1 %, de 31.871 casos a 31.187.

Por otra parte, hubo un descenso en los delitos contra la propiedad, donde las rapiñas bajaron un 3,4 %, los hurtos un 0,3 %, los vehículos hurtados un 7 %, los abigeatos un 24,1 % y el daño un 4,1 %.

Entre estos, el delito que creció fue el de las estafas y fraudes informáticos, al pasar de 20.005 casos a 20.610, un 3 % más que en los primeros nueve meses de 2025.

Por otra parte, las extorsiones descendieron un 19,7 %, al pasar de 406 a 326 casos.