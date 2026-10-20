Marco Rubio aterriza en Bombay junto a una delegación de más de 200 empresarios

Rubio llegó a la India tras su paso por Uzbekistán, acompañado por su esposa y el embajador estadounidense en India, Sergio Gor, según imágenes difundidas por la agencia local PTI.

Su agenda incluye una reunión hoy con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, en la capital financiera, y una visita mañana a la refinería de petróleo de Jamnagar, en el estado de Guyarat, en el noroeste de la India, considerada la más grande del mundo.

El jefe de la diplomacia india se reunió horas antes con una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por el congresista Jason Smith, que tiene jurisdicción directa sobre la legislación en aranceles y acuerdos comerciales.

"Satisfecho de reunirme hoy en Bombay con la delegación del Congreso de EE. UU. Discutimos específicamente sobre comercio, energía, seguridad y tecnología, así como sobre la facilidad para hacer negocios en la India y el profundización de nuestra cooperación en el Indopacífico", escribió Jaishankar en su perfil de X.

Su visita se enmarca en la ventana de 60 días fijada por la Casa Blanca para revisar la política de aranceles sobre el crudo ruso, que da al líder diplomático de Trump un margen para ultimar los detalles de su acuerdo comercial con Nueva Delhi tras meses de negociaciones estancadas por las sanciones.

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El miércoles se espera que Rubio mantenga encuentros con algunos de los líderes empresariales más destacados en el país, entre ellos el magnate Mukesh Ambani, propiertario de Reliance Industries Ltd., dueño de la planta que procesa la mayor parte del crudo ruso que compra la India.

La refinería de Jamnagar es el principal comprador fuera de EE. UU. del petróleo pesado venezolano tipo Merey, un suministro que la Administración Trump ha impulsado activamente para que grandes socios como la India incrementen sus compras a Venezuela en lugar de a Rusia.