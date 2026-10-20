Merz presenta inversiones de empresas en Alemania valoradas en 230.000 millones este año

"Hasta el día de hoy, los inversores que hemos visto y con los que hemos hablado han prometido alrededor de 230.000 millones de euros en inversiones", dijo Merz en una declaración ante los medios junto con el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y la titular de Economía, Katharina Reiche, en el foro 'Invest in Germany Summit' de Berlín.

"La presencia de empresas tanto alemanas como de otros países ha puesto de manifiesto algo: somos un lugar atractivo para invertir", indicó por su parte Reiche.

Antes de que la ministra tomara la palabra, Merz apuntó que una lista "larga y extensa" de empresas de todo el mundo manifestaron en el marco de ese evento su deseo de invertir en Alemania.

Entre las compañías que se comprometieron a invertir este año en Alemania que citó el canciller figuran, además de Microsoft, Nvidia y Amazon, el también estadounidense banco de inversión Blackstone, firma que fue parte de unos compromisos que, según Merz demuestran que su país "es un buen destino para las inversiones".

"Agradezco a los inversores su confianza en nuestro país. Haremos honor a esa confianza. Alemania seguirá siendo un destino fiable para las inversiones", abundó el jefe del Gobierno alemán.

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"Voy a poner un ejemplo, o quizá dos: sólo Amazon ha anunciado un volumen de inversión de 16.000 millones de euros, y ayer mismo nos enteramos de los planes de inversión a gran escala de Nvidia", destacó el canciller al aludir acuerdo presentado la víspera entre el Gobierno teutón y la firma que lidera el fundador y director ejecutivo de la tecnológica estadounidense Jensen Huang.

El propio Merz y Huang firmaron el lunes un documento con el que certificaron el compromiso de Alemania y de Nvidia para trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías, en especial el desarrollo de inteligencia artificial con fines aplicados a la industria, sector que representa cerca de un quinto del PIB alemán.

La iniciativa 'Invest in Germany Summit' fue lanzada en julio de 2025 por el Gobierno alemán con la participación de cerca de 150 empresas que se han comprometido a invertir en Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, 800.000 millones de euros hasta 2028.