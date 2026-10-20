Rubio dice que Trump está "frustrado y enfadado" por las acusaciones de Ucrania

"En el fondo, el presidente está frustrado porque, en primer lugar, no le gusta que lo culpen por cosas que no son ciertas, incluidas las acusaciones de que de alguna manera había ordenado cortar el intercambio de inteligencia, y eso no es verdad", sostuvo Rubio ante la prensa durante su visita a Bombay.

El jefe de la diplomacia de la Casa Blanca admitió este martes una posible demora en el envío de interceptores de proyectiles a Ucrania pendientes de autorización estadounidense, aunque negó que exista una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev.

"Pero él (Trump) está sin duda enfadado y frustrado por la falta de progreso en esas negociaciones después de haberle dedicado casi dos años", agregó Rubio.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que EE.UU. está retrasando la entrega a Ucrania de misiles interceptores para sistemas Patriots ya pagados que su Ejército necesita de forma urgente para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Rubio confirmó haber mantenido hoy una llamada telefónica de 45 minutos con Zelenski sobre el asunto.

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Según el representante de Washington, la demanda de Zelenski de comprar misiles interceptores es comprensible. "A todos los países del mundo les gustaría tener interceptores y en muchas partes del mundo los están pidiendo. Es probablemente el producto con mayor demanda en este momento en el ámbito de la defensa", indicó.

Las tensiones entre Zelenski y Trump se han intensificado en las últimas semana, a raíz de la petición de Washington para que Kiev detenga sus ataques contra instalaciones de combustible rusas, todo ello mientras Moscú continúa bombardeando la infraestructura energética de Ucrania.

"El presidente entendería, y lo ha dicho de manera coherente desde el principio, que la forma en que esta guerra debe terminar es con un acuerdo negociado, y él quiere lograr uno", subrayó Rubio.