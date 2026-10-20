Un muerto y problemas en el transporte por las lluvias en la fachada mediterránea francesa

Los bomberos de las Bocas del Ródano, citados por los medios locales, señalaron que la persona fallecida había sido localizada sin vida, en circunstancias todavía por determinar, en la localidad de Saint Mitre les Remparts, a una cuarentena de kilómetros de Marsella, durante unas operaciones de rescate en las que había participado un helicóptero.

Junto a las Bocas del Ródano, los departamentos más castigados por las inundaciones en la Francia continental fueron los de Gard y Hérault, en los que durante la mañana hubo 12.000 viviendas sin suministro eléctrico, a las que había que añadir otras 5.000 en Córcega, según el gestor de redes Enedis.

El agua obligó al cierre al tráfico de muchas carreteras, así como de un tramo de la autopista A9 -que va desde Orange hasta la frontera española en La Jonquera- en las proximidades de la ciudad de Nimes.

También se interrumpió la circulación de trenes regionales en líneas desde Nimes.

El frente de lluvias se trasladaba este martes hacia el este y Météo France declaró la alerta roja en uno de los dos departamentos de la isla de Córcega, el que se encuentra al norte, donde ya llovió con una intensidad excepcional desde la noche.

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Los servicios meteorológicos explicaron que en algunas áreas de ese departamento de Alta Córcega se habían registrado precipitaciones de 350 litros por metro cuadrado en seis horas y 189 en sólo una hora y consideraban que era probable que se superaran los 500 litros en la zona de Solenzara.

En otras partes de ese mismo departamento, se esperaban entre 200 y 300 litros por metro cuadrado, con la posibilidad de que cayeran 100 litros únicamente en una hora.