Vance evita respaldar a Netanyahu y dice que no se involucrará en los comicios israelíes

"No estoy en contra de respaldarlo. No estoy a favor de respaldarlo", declaró Vance en una entrevista a la plataforma digital 2WAY difundida este lunes, cuando aseguró que no tiene intención "de involucrarse en esos comicios".

"Yo respaldo a candidatos estadounidenses y en eso estoy centrado: en las elecciones de medio mandato", dijo sobre las votaciones legislativas que Estados Unidos celebrará el próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano se juega el control de las dos cámaras del Congreso.

Por su parte, Trump expresó el pasado domingo su respaldo total a "Bibi" para su reelección, al que describió como un gobernante "fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel".

"Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!", aseguró.

No es la primera vez que Vance se desmarca del apoyo incondicional al aliado israelí, especialmente desde la guerra con Irán, cuya impopularidad está restando apoyos al Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vicepresidente ha endurecido sus críticas a la posición de Israel ante las negociaciones iniciadas por Washington con Teherán y el pasado julio dio un paso más allá al afirmar que parte del Gobierno israelí había intentado impedir un acuerdo con Irán porque quería prolongar indefinidamente la campaña militar.