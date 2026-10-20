Zelenski habla con el rey de Noruega de la “terrible” situación en la ocupada Oleshki

“La situación es simplemente terrible”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en X en el que mencionó las acciones que está emprendiendo Ucrania para ayudar a sus ciudadanos que permanecen en el Oleshki entre las cuestiones que abordó con el monarca noruego.

Zelenski ya habló en la víspera por teléfono con el papa León XIV sobre la “catástrofe humanitaria” que se vive allí.

“Estamos preparando decisiones. Su Santidad me informó de contactos con la parte rusa sobre este asunto”, dijo Zelenski sobre su conversación con el papa.

También este lunes el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, reveló conversaciones de Kiev con los rusos para organizar la evacuación segura que el Gobierno ucraniano lleva reclamando semanas.

Lubinets explicó que ambas partes están “ultimando los detalles” para que se declare un alto el fuego localizado que permita la evacuación de todos los que deseen salir de Oleshki y sus alrededores y pasar si así lo desean a territorio bajo control de Kiev.

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El Defensor del Pueblo ucraniano estimó en unas seis mil las personas que se encuentran en esa zona, situada en la orilla oriental del río Dniéper y a cierta distancia de la capital de la región, llamada también Jersón, situada al otro lado del río y en manos de Ucrania.