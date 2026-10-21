Nueva York publica nuevos documentos sobre el 11-S y los riesgos tóxicos en la Zona Cero

Los documentos, que superan las 200.000 páginas en conjunto, están disponibles para consulta pública en el portal creado por la ciudad (nyc.gov/sep11docs), tras una batalla legal de varios años sobre el acceso a información relativa a la calidad del aire y los riesgos para la salud derivados de los atentados.

La divulgación pone fin a dos demandas presentadas contra la ciudad por la organización 9/11 Health Watch y a años de restricciones para acceder a registros sobre la exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero y sus posibles consecuencias para la salud.

"Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre y brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario", indicó el alcalde en un comunicado.

Mamdani recordó que los equipos de emergencia, los representantes electos y los familiares de víctimas de enfermedades relacionadas con el 11-S llevaban años reclamando la publicación de estos documentos.

El alcalde señaló además que el presupuesto municipal para el año fiscal 2027 incluye 34 millones de dólares para mantener el portal de registros públicos, que alberga, entre otros archivos, el conocido como Memorando Harding.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este documento, atribuido a Robert Harding, vicealcalde en 2001, advertía en privado de los graves riesgos de exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero, mientras las autoridades municipales y federales aseguraban que el aire en el Bajo Manhattan era seguro.

El portal también reúne los 170.000 documentos de la denominada Caja 68, cuya publicación ordenó Mamdani el pasado septiembre y que, según las denuncias de los afectados, evidencian que las autoridades ocultaron información sobre la toxicidad del aire tras los atentados que destruyeron las Torres Gemelas.

Por su parte, Benjamin Chevat, director ejecutivo de 9/11 Health Watch, afirmó que la revisión de los documentos publicados ha revelado "un panorama preocupante".

Según explicó, incluso después de que se comprendiera la magnitud de los riesgos, las autoridades municipales, estatales y federales no modificaron su estrategia, lo que retrasó el regreso de los vecinos a sus hogares, escuelas y oficinas o, al menos, impidió que se llevaran a cabo mejores labores de limpieza.

Chevat afirmó que el alcalde y el asesor jurídico de la ciudad, Steve Banks, merecen reconocimiento por el acuerdo con la organización que dirige, que permitió hacer públicos los documentos.

Mamdani indicó además que en los próximos meses se publicarán más documentos.