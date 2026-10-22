Autoridad para seguridad informática de Alemania critica a las empresas de IA por laxitud

Autoridad para seguridad informática de Alemania critica a las empresas de IA por laxitud

Berlín, 22 oct (EFE).- La presidenta de la Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI), Claudia Plattner, criticó a las empresas de inteligencia artificial (IA) por lo que considera que es una actitud laxa de dichas compañías en materia de protección ante los riesgos de esa tecnología.