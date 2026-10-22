Autoridad para seguridad informática de Alemania critica a las empresas de IA por laxitud

"Echo en falta el compromiso y la seriedad necesarios para evitar problemas", abundó la responsable de la BSI, que señaló a "todos los grandes proveedores, tanto en EE. UU. como en China", al abordar la posibilidad de que, por ejemplo, agentes de IA sean capaces de representar una amenaza en términos de seguridad.
Ante esa amenaza, Plattner apuntó que "esperan tiempos turbulentos", por lo que pidió regulación y adaptación.
"Necesitamos una regulación que vaya más allá de los compromisos voluntarios y de la promesa de tener un poco más de cuidado en el futuro", abundó Plattner, que instó a "adaptar nuestras normas a los nuevos tiempos y al fenómeno de los agentes de IA que actúan de forma autónoma".