China acapara el 81,8 % de los nuevos pedidos mundiales de buques hasta septiembre

La cuota china de nuevos encargos aumentó 14,5 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, cuando se situaba en el 67,3 %, aunque retrocedió ligeramente frente al 82,3 % registrado durante el primer semestre de este año.

La producción de los astilleros chinos alcanzó los 58,05 millones de toneladas de peso muerto, un 50,7 % más en términos interanuales y el 63,6 % del total mundial, mientras que su cartera de pedidos pendientes ascendió a 399,13 millones de toneladas, un 64,8 % más y el 72,4 % del mercado internacional.

China también concentró el 74,1 % de los nuevos pedidos mundiales de buques propulsados por energías consideradas verdes, 5,7 puntos porcentuales más que en el primer semestre, en medio de la transición del transporte marítimo hacia embarcaciones con menores emisiones.

El repunte se produce en un mercado internacional marcado por la renovación de flotas, la demanda de buques más eficientes y la reorganización de rutas comerciales ante las tensiones geopolíticas, factores que han elevado las necesidades de capacidad de transporte en determinados segmentos.

La prolongación de los trayectos marítimos, especialmente por los desvíos desde el canal de Suez hacia el cabo de Buena Esperanza, incrementa la demanda de capacidad naval, según ha advertido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

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La expansión china refuerza su posición frente a otros grandes constructores asiáticos, como Corea del Sur y Japón, aunque las cuotas difundidas por Pekín se calculan en toneladas de peso muerto y no reflejan necesariamente el valor económico ni la complejidad tecnológica de los buques contratados.